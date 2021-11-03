Москва, , 12:40 — REGNUM Полный крах экономики КНДР не нужен ни России, ни Китаю. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 ноября заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков. Так он прокомментировал информацию о том, что Россия и Китай предложили ослабить санкционный режим в отношении КНДР.

Флаг КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

«В целом отношение и России, и Китая к северокорейскому вопросу двойственное. С одной стороны, Россия и Китай, будучи официально признанными ядерными державами, крайне не заинтересованы в распространении ядерного оружия. Ибо это распространение подрывает их уникальный международный статус. С другой стороны, РФ и КНР опасаются того, что излишнее давление на Северную Корею спровоцирует серьезный внутриполитический или международный кризис вблизи китайских и российских границ», — сказал Ланьков.

По его словам, один из возможных сценариев такого кризиса — это полный крах северокорейской экономики, которая и без того находится в очень непростом положении.

«Это приведет к массовым волнениям или революционной ситуации в КНДР. Результатом может быть и внешнее вмешательство, и внутренний конфликт в стране, которая имеет большие запасы оружия массового поражения. Такой конфликт в непосредственной близости от их границ не устраивает ни Россию, ни Китай, — рассказал востоковед. — Поэтому с точки зрения России и Китая оптимальный вариант заключается в том, чтобы, с одной стороны, держать Северную Корею под давлением, максимально затрудняя ее доступ к тем технологиям, которые могут быть использованы для развития ракетно-ядерной программы. С другой стороны, одновременно с этим есть цель не загонять Северную Корею в угол и не провоцировать там серьезный внутренний кризис».

Напомним, как сообщалось ранее, Россия и Китай предложили отменить некоторые санкции, введенные против Северной Кореи. Например, отменить запрет на работу жителей КНДР за границей.