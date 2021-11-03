Москва, 3 ноября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова американского лидера Джо Байдена о горящей в РФ тундре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Тундра действительно горит, но давайте не забывать, что горят леса и в Калифорнии, и в Турции, и в других странах мира», — сказал представитель Кремля.

По его словам, это «как раз в том числе те самые последствия изменения климата, с которыми мы сталкиваемся».

«С подобной постановкой вопроса мы не согласны», — добавил он, говоря о словах главы Белого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден на полях COP26 в Глазго попрекнул президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина «неявкой» на мероприятия по климату. По словам американского лидера, в России «серьезные проблемы с климатом и горит тундра».

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