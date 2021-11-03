Москва, , 12:57 — REGNUM Пользуясь возможностью высказаться по любому вопросу, ряд депутатов Московской областной думы пытались сорвать полноценную работу городского парламента. Об этом 3 ноября заявил председатель законодательного собрания столицы Алексей Шапошников на заседании Мосгордумы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Шапошников Duma.mos.ru

Такое мнение политик высказал во время обсуждения вопроса изменения регламента работы думы. В проекте постановления Мосгордумы предлагается сократить сроки выступления депутатов.

«Группа недовольных депутатов навязывает нам хамский стиль дискуссий. Переход на личности, членов семьи, играет на самых низких человеческих чувствах и качествах, призывают москвичей к незаконным акциях. Создают атмосферу нетерпимости в Мосгордуме, пытаются парализовать работу парламента», — сказал Шапошников.

По его словам, используя возможность выступать по каждому вопросу повестки, эти депутаты затягивают работу столичной думы. Руководство городского парламента пыталась найти с ними общий язык и прийти к компромиссу, но тщетно.

«Их цель одна, как я уже говорил — отвлечь внимание от главных вопросов. Не могу не закончить свое выступление старой пословицей: «Собака лает, ветер дует, караван идет». Так вот, караван Мосгордумы не остановить ни одной собаке и ни одному шакалу», — сказал председатель Мосгордумы.

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