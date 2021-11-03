Москва, 3 ноября 2021, 12:57 — REGNUM Пользуясь возможностью высказаться по любому вопросу, ряд депутатов Московской областной думы пытались сорвать полноценную работу городского парламента. Об этом 3 ноября заявил председатель законодательного собрания столицы Алексей Шапошников на заседании Мосгордумы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников
Duma.mos.ru

Такое мнение политик высказал во время обсуждения вопроса изменения регламента работы думы. В проекте постановления Мосгордумы предлагается сократить сроки выступления депутатов.

«Группа недовольных депутатов навязывает нам хамский стиль дискуссий. Переход на личности, членов семьи, играет на самых низких человеческих чувствах и качествах, призывают москвичей к незаконным акциях. Создают атмосферу нетерпимости в Мосгордуме, пытаются парализовать работу парламента», — сказал Шапошников.

По его словам, используя возможность выступать по каждому вопросу повестки, эти депутаты затягивают работу столичной думы. Руководство городского парламента пыталась найти с ними общий язык и прийти к компромиссу, но тщетно.

«Их цель одна, как я уже говорил — отвлечь внимание от главных вопросов. Не могу не закончить свое выступление старой пословицей: «Собака лает, ветер дует, караван идет». Так вот, караван Мосгордумы не остановить ни одной собаке и ни одному шакалу», — сказал председатель Мосгордумы.

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