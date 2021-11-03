Москва, , 12:37 — REGNUM В Москве заработал бесплатный Wi-Fi на всех автовокзалах и автостанциях, сообщает 3 ноября официальный сайт мэра и правительства столицы.

Wi-Fi в метро Дарья Антонова © ИА REGNUM

Всего данными транспортными объектами пользуются порядка 40 тысяч человек. К интернету можно подключиться на автовокзалах Центральный, Саларьево, Южные Ворота и Северные Ворота, а также на автостанциях Варшавская и Орехово. Как уточнили в мэрии, всего установлено 48 хот-спотов.

Как рассказал вице-мэр столицы Максим Ликсутов, сегодня бесплатный Wi-Fi есть в метро, на наземном транспорте, а также в поездах Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД).

«Автовокзалы стали очередным транспортным объектом, куда распространился этот популярный и уже привычный сервис», — сказал он.