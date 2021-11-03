Москва, 3 ноября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Для начальника самым важным качеством является умение ставить конкретные задачи и контролировать их исполнение, считают 94% жителей России. Неважно для 5%. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Pixabay.com Кресло руководителя

Для 94% имеет значение, чтобы начальник умел собирать команду, делать акцент на своих сотрудниках, создавать комфортную атмосферу в коллективе. Неважно для 5%.

Руководитель должен поддерживать инициативы сотрудников, побуждать высказывать новые идеи и предложения, считают 89%. Важно, чтобы он умел делегировать задачи и поддерживать самостоятельность сотрудников, для 88%, не имеет значения для 9%.

Опрос по телефону проведен 6 октября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, почти половина жителей России (47%) хотели бы иметь строгого начальника.

Читайте подробнее: Почти половина жителей РФ хотели бы иметь строгого начальника