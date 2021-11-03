3 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Запад обсудил в Twitter отсутствие на климатическом саммите ООН COP26 президентов России и Китая и критику со стороны США.

Джейн Спай, , 13:20 — REGNUM Президент России Владимир Путин и президент Китая Си Цзиньпин не приехали на климматический саммит COP26. В связи с этим президент США Джо Байден раскритиковал лидеров, заявив, что у них не получится добиться мирового лидерства, если они лично не появляются на важных саммитах.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы явились. И наше появление оказало сильное влияние на то, я думаю, как весь остальной мир видит нас в позиции мирового лидера. Я считаю, что непоявление Китая, честно говоря, является большой ошибкой. Они потеряли способность влияния на людей во всём мире и на COP26. Но тот факт, что Китай пытается, по понятным причинам, достичь новой роли в мире в качестве лидера, а потом не приезжает, бросьте. То же самое касается Путина и России», — заявил Байден.

При этом, американский президент сказал, что конфликта между США и Китаем не существует, все разногласия являются формой соперничества и конкуренции.

Некоторые пользователи отметили, что своими заявлениями Джо Байден только больше отталкивает Россию и Китай и ищет с ними конфликта.

«Китай и Россия ещё больше отдалятся от США, причем не только в борьбе с изменениями климата, но и в других сферах в будущем», — отметил @6CM4mYAfmxUABL9.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Kremlin.ru

Ряд пользователей написали, что, не приехав, президенты России и Китая сделали для климата больше, чем все остальные лидеры, которые приехали на саммит. В комментариях добавили, что они не нагревают воздух своими пустыми словами.

«Они хотели сохранить топливо», — написал @saradritu1.

«Ирония в том, что, не явившись, Россия и Китай сделали больше для спасения планеты за последние два дня, чем весь остальной мир», — объяснил @jeffhill64.

В комментариях посоветовали отправить в Россию климатическую активистку Грету Тунберг, вдруг у неё получиться объяснить, насколько важна борьба с климатическими изменениями.

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«Отправьте к ним Грету!» — предложил @chroniccrutch.

Пользователи отметили, что у России и Китая полно своих дел и проблем, которые надо решить, поэтому лидеры и не приехали.

«Кажется, будто у этих двух своя повестка дня, отличная от всего остального мира, и она не связана с соглашениями и решениями климатических проблем», — написал @ChibunduEunice.

Комментаторы считают, что Байден неправ, говоря, что Путин и Си Цзиньпин вообще не принимают участие в климатическом саммите, потому что российский президент выступил в речью онлайн, а от Китая вообще приехал представитель.

Джо Байден Gage Skidmore

«Вообще, Россия поучаствовала удаленно по видео», — отметил @Ray90722167.

Часть пользователей напомнила, что Байден спал во время речи одного из спикеров, поэтому у него нет права критиковать лидеров других стран.

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«Как он об этом узнал, он же спал всё время?» — прокомментировал @Tipper1012.

«Они просто не хотели тебя будить, Байден», — обратился @humanlifefirst.

«Я не уверен, но, может быть, если ты перестанешь засыпать и начнешь говорить что-то, имеющее смысл, они приедут», — предположил @Teawaiii.

«Кто ему сказал? Он же спал!» — поинтересовался @RasAmba.

Многие пользователи считают, что США не имеют права никого критиковать, когда речь идет о климате, потому что они являются основным загрязнителем.

«В Америке выбросы на душу населения в три раза превышают показатели Великобритании. Так что Байден не в той позиции, чтобы кого-то критиковать», — отметил @brianhprobert.

Выбросы в атмосферу Media.defense.gov

«Да. Давайте критиковать китайцев и русских, забыв о том, что США, главный загрязнитель мира, снова переводят стрелки», — прокомментировал @aiwama.

Некоторые комментаторы считают, что без России и Китая весь саммит бессмысленен, потому что от этих двух держав зависит весь мир.

«Без России и Китая все обсуждения не относятся к делу. Китай правит половиной мира, вся Европа держится на российской энергетике. США же сдались энергетической независимости», — написал @DougBright1.