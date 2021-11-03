Омск, 3 ноября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Губернатор Омской области Александр Бурков 3 ноября принял участие во Всероссийской переписи населения. Как сообщает пресс-служба правительства региона, он выбрал самый удобный способ, заполнив онлайн-форму на портале Госуслуг.

Omskportal.ru Александр Бурков

«Прошел перепись населения в онлайн-формате — очень удобно. Потребовалось всего 12 минут. Перепись нужна, для того чтобы государство знало, какие социальные программы необходимо принимать. Государство должно понимать, где необходимо в перспективе строить школы, детские сады, больницы — для этого и проводится государственная перепись населения», — отметил глава региона и призвал всех к участию в этой важной кампании.

Как сообщало ИА REGNUM, Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября включительно, в том числе в онлайн-формате на Госуслугах. Она включает 33 вопроса, из них 23 касаются социально-демографических характеристик (пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность, владение языками, образование, количество детей, источник средств к существованию), 10 — о жилищных условиях.

Также известно, что 15 октября губернатор Алтайского края Виктор Томенко дистанционно принял участие во Всероссийской переписи населения. Он тоже воспользовался возможностью, и заполнил переписной лист на сайте «Госуслуг».

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