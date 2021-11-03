Финикс , США, 3 ноября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. «Финикс Санз» одержал победу над «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 112:100.

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Самым результативным игроком матча стал центровой «Пеликанс» Йонас Валанчюнас, на счету которого дабл-дабл из 23 очков и 14 подборов. В составе «Финикса» форвард Микал Бриджес набрал 22 очка.

«Финикс» одержал третью победу в шести матчах сезона. «Пеликанс» потерпели седьмое поражение в восьми играх.

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