Сеул, 3 ноября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск ещё раз поблагодарил южнокорейское католическое сообщество за пожертвования, которые пойдут на поставку вакцины от COVID-19 в бедные страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей архиепархии Сеула.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Франциск I

«Я хотел бы поблагодарить южнокорейских католиков, которые от имени архиепархии Сеула пожертвовали средства для бедных и нуждающихся людей по всему миру, — написал Франциск в письме южнокорейскому кардиналу Эндрю Ём Су Чжуну. — Я очень ценю этот жест милосердия и щедрости, благодаря которому многие люди смогут получить помощь».

Известно, что 20 октября архиепархия передала Ватикану $1 млн. Это второй случай передачи средств для проекта по закупке и поставке вакцины от COVID-19 в бедные страны. Первый раз архиепархия направила средства в июне текущего года.

Представители архиепархии Сеула также сообщили, что сбор средств для вышеупомянутого проекта продлится до 27 ноября.