София, 3 ноября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Большинство жителей Болгарии не располагают достаточными финансовыми средствами для покупки качественных продуктов и своевременной оплаты жилищно-коммунальных услуг. Об этом 3 ноября со ссылкой на доклад Института профсоюзных и социальных исследований при Конфедерации независимых синдикатов Болгарии (КНСБ) сообщила софийская газета «24 часа».

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Согласно данным исследования, лишь 30% имеющих стабильных доход жителей страны получают среднюю и повышенную зарплату — 1525 левов ($903).

«Остальные 70% живут на минимальное жалование, составляющее в нашей стране 360 американских долларов, — говорится, в частности, в докладе. — При этом необходимый для среднестатистического жителя Болгарии ежемесячный доход должен составлять не менее 1103 левов ($653)».

Как заявила в комментарии болгарскому телеканалу NOVA ТВ представитель КНСБ Виолета Иванова, в обозримом будущем подобная ситуация будет ухудшаться.

«В Болгарии резко выросли в цене продукты питания, повысились тарифы на услуги ЖКХ, в то время как показатели уровня оплаты труда остаются на крайне низком уровне, — констатировала, в частности, она. — В данном контексте необходима грамотная государственная социальная политика».

Ранее правительство Болгарии объявило о намерении расширить с 1 ноября нынешнего года перечень социальных выплат населению. Предполагается, что в ближайшее время малоимущие слои населения Болгарии станут получать регулярные субсидии на оплату бытового газа, тепла и электроэнергии.