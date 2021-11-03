Уфа, 3 ноября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Предприятие в Башкирии оштрафовали на 230 тысяч рублей за нарушения требований охраны труда после несчастного случая, в результате которого пострадал рабочий. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба Гострудинспекции по региону.

(сс) annca Кирпичи

Сообщается, что сотрудники надзорного ведомства завершили расследование несчастного случая, в результате которого получил травмы 48-летний работник бакалинского ООО «СтройАльянс».

Отмечается, что 4 августа на участке погрузки предприятия в селе Бакалы сотрудник на автопогрузчике доставлял пакетированный кирпич к автомобилю КамАЗ (по 330 штук), другой рабочий в кузове автотранспортного средства распределял груз при помощи козлового крана.

Сотрудники Гострудинспекции установили, что, когда работа уже подходила к завершению, на машиниста, который управлял краном дистанционно и находился спиной к месту выгрузки, опрокинулись два пакета кирпичей, которые были установлены на пустой деревянный поддон, не убранный с кузова.

Пострадавшего срочно доставили сначала в Бакалинскую ЦРБ, а после его перевели в Туймазинскую ЦРБ.

Сотрудники Гострудинспекции установили, что несчастный случай произошел из-за неудовлетворительной организации производства работ.

«Погрузочно-разгрузочные работы с использованием крана проводились без разработки технологических регламентов; к управлению автопогрузчиков допустили работника, не имеющего удостоверения тракториста-машиниста», — говорится в сообщении пресс-службы.

За эти нарушения работодателя оштрафовали на общую сумму 230 тысяч рублей.