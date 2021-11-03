Москва, 3 ноября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин встретился в Москве с главой ЦРУ США Уильямом Бёрнсом. Об этом 3 ноября сообщили в пресс-службе СВР.

Kremlin.ru Сергей Нарышкин

«В центре внимания находились вопросы межведомственного взаимодействия в контексте российско-американских отношений с акцентом на борьбе с международным терроризмом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что переговоры прошли по инициативе американской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников СНГ заявил, что репутацию лидера либерального мира Соединённые Штаты потеряли из-за бегства из Афганистана.

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