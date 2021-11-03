Сухум, 3 ноября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Акция протеста, анонсированная на 4 ноября в Сухуме, не была согласована, и жители республики должны отказаться от участия в ней. Об этом заявил президент Абхазии Аслан Бжания в эфире Абхазского телевидения.

Presidentofabkhazia.org Аслан Бжания

Протестную акцию собираются провести ряд оппозиционных партий и движений. На митинге будут требовать отставки министра внутренних дел Дмитрия Дбара.

«Во избежание всякого рода эксцессов, я призываю граждан воздержаться от участия в несанкционированном мероприятии», — сказал Бжания.

Глава республики отметил, что в Абхазии действует запрет на проведение массовых акций в рамках мер профилактики эпидемии коронавируса. Он добавил, что заявку на проведение акции никто не подавал.

Напомним, вечером 30 сентября в Сухуме, во время празднования Дня победы и независимости Абхазии, депутат депутата парламента республики Гарри Кокая начал стрелять в воздух возле одного из ресторанов. На выстрелы прибежал Дбар и его заместители. Они потребовали сдать оружие, но Кокая отказался.

После потасовки, в которой на стороне депутата выступила группа ветеранов войны 1992 — 1993 годов, правоохранители изъяли пистолет. При этом пострадали несколько ветеранов. За проявленное к ним неуважение общественники требуют отставки Дбара.