Магадан, 3 ноября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. На Колыме в 12 километрах от посёлка Радужный горит сухая трава. С огнём борются сотрудники департамента лесного хозяйства и пожарно-спасательного центра Магаданской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 ноября в пресс-службе и ГУ МЧС по региону.

Mchs.gov.ru Лесной пожар

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Природный пожар в ноябре не типичен для Магаданской области, потому что температура воздуха составляет — 15 градусов. Пламя распространяется быстро из-за сильного ветра. Огонь уходит от посёлка в сторону озера Глухое, угрозы населённому пункту нет.

«Всего привлечено 12 человек и 4 единицы техники, в том числе бульдозерная техника Колымаэнерго. Кромка огня движется в сторону озера Глухое по направлению от населенного пункта Радужный, пожар от поселка находится на расстоянии 12 км. Угрозы населенному пункту нет, предельно-допустимая концентрация химических веществ не превышена. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Магаданской области. Сил и средств достаточно», — сообщили к пресс-службе ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее огонь лесного пожара приближался к населённому пункту на Колыме в июле. Тогда пожарные защищали людей и дома в посёлке Талая.