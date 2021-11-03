36 очков Митчелла принесли «Юте» победу над «Сакраменто»
Солт-Лейк-Сити, США, 3 ноября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. «Юта Джаз» одержал победу над «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 119:113.
(сс) Frenchieinportland
Донован Митчелл в составе баскетбольного клуба «Юта Джаз»
Самым результативным игроком матча стал защитник «Юты» Донован Митчелл, на счету которого 36 очков. В составе «Сакраменто» форвард Харрисон Барнс набрал 23 очка.
«Юта» одержала шестую победу в семи матчах сезона. «Сакраменто» потерпел четвёртое поражение в семи играх.
Читайте также: «Милуоки» разгромил «Детройт» в матче НБА