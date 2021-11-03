Солт-Лейк-Сити, США, 3 ноября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. «Юта Джаз» одержал победу над «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 119:113.

(сс) Frenchieinportland Донован Митчелл в составе баскетбольного клуба «Юта Джаз»

Самым результативным игроком матча стал защитник «Юты» Донован Митчелл, на счету которого 36 очков. В составе «Сакраменто» форвард Харрисон Барнс набрал 23 очка.

«Юта» одержала шестую победу в семи матчах сезона. «Сакраменто» потерпел четвёртое поражение в семи играх.

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