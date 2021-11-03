Москва, 3 ноября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Срок действия сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции следует сократить до полугода. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

Mos.ru/В. Новиков Сертификат о вакцинации от коронавируса

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Он пояснил, что антитела держатся в организме человека меньше года.

«Сертификат все ещё действует год, поскольку он был рассчитан на уханьский штамм, менее агрессивный, менее патогенный», — отметил в ходе прямого эфира в Instagram специалист.

«Срок действия сертификата по-хорошему стоило бы поменять на шестимесячный, и, возможно, эта работа будет проведена», — добавил Токарев.

Как сообщало ИА REGNUM, практически во всех регионах России для посещения общественных мест уже требуются QR-коды. Особенно эти правила ужесточили в период нерабочих дней. При этом, например, в Пермском крае предъявление QR-кодов или сертификатов о вакцинации от COVID-19 при посещении общественных мест будет обязательно и после нерабочих дней.