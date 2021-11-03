Детройт, США, 3 ноября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. «Милуоки Бакс» одержал победу над «Детройт Пистонс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 117:89.

(сс) Amy Meredith «Милуоки Бакс»

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, на счету которого 28 очков. В составе «Детройта» форвард Джерами Грант набрал 21 очко.

«Милуоки» одержал четвёртую победу в восьми матчах сезона. «Детройт» потерпел шестое поражение в семи играх.

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