Чебоксары, 3 ноября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В выходные дни в Чувашии будут массово проверять водителей на состояние опьянения. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГИБДД республики.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Патруль ДПС

Госавтоинспекция предупреждает, что о проведении 4, 5 и 6 ноября на территории Чувашии «сплошных проверок» водителей транспортных на состояние опьянения. Помогать автоинспекторам будут народные дружинники и активисты общественных организаций.

«В целях избежания конфликтов и предупреждения коррупционной составляющей как в действиях сотрудников полиции, так и участников дорожного движения во всех патрульных автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы», — предупреждают в ГИБДД Чувашии.

Ранее в ведомстве отмечали, что ежедневно инспекторы ДПС выявляют в Чувашии от трёх до 15 нетрезвых водителей, а во время оперативно-профилактических мероприятий — «ещё больше».

Напомним, что за вождение в пьяном виде предусмотрено лишение прав до двух лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе — сентябре 2021 года в Чувашии зарегистрировано 104 ДТП с водителями, у которых имелись признаки опьянения. Жертвами аварий стали 34 человека, травмы получили 114.