Сухум, , 12:19 — REGNUM Правительственный квартал в Сухуме находится под усиленной охраной. Об этом 3 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на СГБ Абхазии.

Сухум. Абхазия Алексей Колесников © ИА Красная Весна

«Здания парламента, администрации президента и кабинета министров взяты под усиленную охрану в связи с намеченным на 4 ноября в Сухуме митингом. Возможно, какие-то акции пройдут и сегодня», — сообщили в ведомстве журналистам.

Как сообщает абхазская «Нужная газета», накануне вечером члены ряда оппозиционных партий и движений провели экстренное совещание в связи с тем, что президент Абхазии Аслан Бжания восстановил полномочия отстранённого от должности на время проверки главы МВД Дмитрия Дбара. В оппозиции возмутились тем, что не было выполнено требование об отставке министра.

Напомним, вечером 30 сентября в Сухуме, во время празднования Дня победы и независимости Абхазии, депутат парламента республики Гарри Кокая начал стрелять в воздух возле одного из ресторанов. На выстрелы прибежал Дбар и его заместители. Они потребовали сдать оружие, но Кокая отказался.

После потасовки, в которой на стороне депутата выступила группа ветеранов войны 1992 — 1993 годов, правоохранители изъяли пистолет. При этом пострадали несколько ветеранов. За проявленное к ним неуважение общественники требуют отставки Дбара. Они планируют провести 4 ноября несогласованную акцию протеста в Сухуме.

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