Москва, , 12:18 — REGNUM В России за сутки 2 ноября от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 1189, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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Таким образом, в России второй день подряд обновляется максимум умерших от COVID-19. Накануне скончались 1178, это также был рекорд.

Общее число летальных исходов в стране с начала пандемии достигло 242 060.

Как сообщало ИА REGNUM, число выявленных случаев заражения коронавирусом за последние сутки выросло на 40 443 случая.