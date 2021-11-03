Даллас, США, 3 ноября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. «Майами Хит» одержал победу над «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 125:110.

Javier Mendia García Лука Дончич

Самым результативным игроком матча стал защитник «Далласа» Лука Дончич, на счету которого 33 очка. В составе «Майами» защитник Тайлер Хироу набрал 25 очков.

«Майами» одержал шестую победу в семи матчах сезона. «Даллас» потерпел третье поражение в семи играх.

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