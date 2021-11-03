Москва, , 12:17 — REGNUM За последние сутки в результате заболевания коронавирусной инфекции в Москве скончались 95 жителей, сообщили 3 ноября в столичном оперативном штабе.

Коронавирус

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Днём ранее, 2 ноября, в Москве умерли 98 ковид-пациентов. Суммарная смертность с начала пандемии в городе составляет 31 631 летальный исход.

За сутки 6628 пациентов выздоровели и были выписаны. Общее число москвичей, кто сумел победить болезнь, по официальным данным, составляет 1 611 991.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве выявили 6827 новых заражений коронавирусом.