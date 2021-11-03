Санкт-Петербург, 3 ноября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В Ленинградской области за минувшие сутки лабораторным путем подтверждено 384 случая заражения коронавирусом, что на три случая меньше чем днем ранее. Об этом 3 ноября сообщили в региональном оперативном штабе.

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Наибольшее количество зараженных за 2 ноября было выявлено в крупных населенных пунктах, так как Тихвин (26), Кириши (22), Всеволожск (19), Волхов (17), Кудрово (16), Лодейное Поле (15), Гатчина, Кингисепп (по 11), Выборг, Луга (по 10).

Всего с начала пандемии в марте 2020 года в Ленобласти подтверждено 79 530 случаев заражения. Из числа заболевших вылечились 60 668 человек, в том числе 341 пациент был выписан по выздоровлению 2 ноября.

Умерло от ковида 2584 жителя Ленобласти, в том числе еще восемь летальных исходов было зафиксировано за прошедший день — вдвое больше, чем сутками ранее.