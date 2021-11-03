Воронеж, , 12:15 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 800 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал 3 ноября региональный оперативный штаб. Накануне, 2 ноября, был подтверждён 801 новый случай заражения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Выздоровевшими после ковида признаны 146 воронежцев. Скончались за сутки ещё 85 человек — как и накануне, 2 ноября. Таким образом, за два дня вирус унёс жизни сразу 170 воронежцев.

Всего в Воронежской области с начала пандемии заражение коронавирусом было подтверждено у 156 636 человек, выздоровели 119 532. Скончались с начала пандемии 7 415 пациентов.