Москва, 3 ноября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Почти половина жителей России (47%) хотели бы иметь строгого начальника. Предпочли бы работать с мягким начальником 13%. Неважно, какой руководитель для 40%. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Khabar 24 Кресло руководителя

Выбрали бы себе начальника, склонного к нововведениям 53% опрошенных, консервативного — 16%. Для 69% неважно (69%), верующий их начальник или атеист, 20% хотели бы верующего начальника 32%, 11% — атеиста.

Спокойного начальника предпочитают эмоциональному 63% против 11%, для 26% это неважно. Возраст имеет значения для 48%. Более 65% заявили, что им неважна национальность начальника. 34% отметили, что хотели бы иметь начальника своей национальности, и лишь 1% — чужой.

Опрос по телефону проведен 9 октября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (57%) лучшим в их рабочей жизни начальником считают мужчину, 22% — женщину.

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