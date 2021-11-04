4 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

Александр Погожев, , 20:30 — REGNUM На базе Ставропольской краевой клинической инфекционной больницы организован краевой кабинет инфекционной службы, который занимается мониторингом сбора информации со всего края: количество случаев заражения, количество госпитализированных и амбулаторных больных, количество выздоровевших и количество летальных исходов. На эти данные обращают внимание губернатор, полпред, Роспотребнадзор, президент и ГУВДСК.

Медицинский работник на территории инфекционной больницы, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Медицинские работники Ставропольской краевой клинической инфекционной больницы Александр Погожев © ИА REGNUM

Ежедневно формируется 10 видов мониторинга, которые касаются распространения инфекции по краю, и особое внимание уделяется КавМин-группе, т. к. это туристический кластер. На основе этих данных формируется коечный фонд.

Медицинский работник выходит из красной зоны Александр Погожев © ИА REGNUM

Медицинские работники инфекционной больницы заступают на смену Александр Погожев © ИА REGNUM Красная зона. Медицинский работник на входе в отделение, где проводится осмотр пациентов и компьютерная томография Александр Погожев © ИА REGNUM

Медицинский работник в палате реанимационного блока Александр Погожев © ИА REGNUM

Палата реанимации в красной зоне инфекционной больницы Александр Погожев © ИА REGNUM

Медицинский работник измеряет давление пациента с коронавирусной инфекцией в красной зоне инфекционной больницы, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM Медицинский работник ухаживает за пациентом в красной зоне инфекционной больницы г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Пост медицинской сестры в инфекционной больнице, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Все медицинские организации, где развернут ковидный и инфекционный коечный фонд, ежедневно до 10 часов утра предоставляют информацию о количестве выписанных, госпитализированных и умерших за сутки, а также сколько пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ и в состоянии средней тяжести. В зависимости от этого разворачивается реанимационный коечный фонд. Краевой фонд в связи с появлением нового штамма добавляет финансирование, чтобы в больнице не экономили на лечении пациентов, т. к. противовирусное и антибактериальное лечение значительно подорожало.

Кислородная станция в инфекционной больнице, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Кислородная станция в инфекционной больнице, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Медики считают самой страшной ошибкой, что люди надеются, что они не заболеют, и поэтому не прививаются. По мнению главного инфекциониста Ставрополья, должны переболеть все сто процентов, и не один раз. Вирус очень агрессивен, он постоянно мутирует, и что бы врачи ни делали, все равно переболеют все.

Главный инфекционист Ставропольского края Наталья Яценко Александр Погожев © ИА REGNUM

«21-й век — это век вирусных инфекций. И людям всего земного шара приходится сталкиваться с новыми вирусными угрозами, т. е. это только начало. Коронавирусная инфекция показала нам, как надо мобилизоваться в отношении вирусных инфекций. Поэтому если мы сейчас не научимся доверять нашим вакцинам и врачам и упустим шанс выработать коллективный иммунитет, потом эти угрозы будут все жестче и жестче протекать. Погибают самые слабые люди — пожилые люди и дети, те, кто ослаблен и имеет хронические заболевания. С одной стороны — это естественный отбор, а с другой — цивилизация для того и создана, чтобы мобилизоваться и имеющимся оружием в виде вакцин защитить себя, иначе погибнут целые поколения. Если мы сейчас не научимся консолидироваться вокруг вакцин, доверять им, то мы погибнем как цивилизация. Раньше, в советские времена и в постсоветское время, доверяли советским вакцинам, сейчас это производство никуда не делось, осталась та же научная школа, которая постоянно развивается и работает на самом высоком уровне. Если ученые создают вакцины, а мы доверяем нашим ученым и все вместе мы вакцинируемся, тогда мы выживем. На будущие инфекции и вирусные мутации — это грипп и коронавирусная инфекция, и вирусы герпеса еще в будущем должны мутировать», — рассказала главный врач Ставропольской краевой клинической инфекционной больницы Наталья Яценко.

Общая палата для пациентов с COVID-19 в инфекционной больнице, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Медицинские работники осматривают пациентов в палате реанимации Александр Погожев © ИА REGNUM

Раствор для ингаляции Александр Погожев © ИА REGNUM Медицинские работники осматривают пациентов в палате реанимации. Красная зона инфекционной больницы, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Люди получают поддельные сертификаты о прививках, но инфекционистам сразу это становится понятно в связи с тем, что у непривитых людей болезнь протекает иначе, чем у вакцинированных. Это быстрое ухудшение состояния, выраженные симптомы интоксикации, большой объем поражения легких. В этом случае врачи делают вывод, что человек непривит.

Медицинский работник Ставропольской краевой клинической инфекционной больницы держит пробирки с анализами крови Александр Погожев © ИА REGNUM Медицинский работник Ставропольской краевой клинической инфекционной больницы держит пробирки с анализами крови Александр Погожев © ИА REGNUM

Медицинский работник Ставропольской краевой клинической инфекционной больницы держит пробирки с анализами крови Александр Погожев © ИА REGNUM

Если человек купил сертификат о прививке, а через месяц одумается и захочет привиться, сделать это будет уже невозможно.

Медицинский работник Ставропольской краевой клинической инфекционной больницы во время лабараторных исследований ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

Медицинский работник Ставропольской краевой клинической инфекционной больницы во время лабараторных исследований ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM Медицинский работник Ставропольской краевой клинической инфекционной больницы во время лабараторных исследований ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

Медицинский работник Ставропольской краевой клинической инфекционной больницы Александр Погожев © ИА REGNUM

Медицинские работники больницы уверены, что только прививка формирует какой-то, хоть и пассивный, но иммунитет. И если привитые пациенты и попадают в больницу, то попадают на 7−9 дней. Даже пожилые. В больницу стали поступать пациенты от 20 до 40 лет, у которых уже на четвертые-пятые сутки от семидесяти пяти процентов поражения легких.

Медицинский работник проводит обследование пациента в Ставропольской краевой специализированной клинической инфекционной больнице Александр Погожев © ИА REGNUM

Медицинские работники Ставропольской краевой клинической инфекционной больницы Александр Погожев © ИА REGNUM Компьютерная томография Александр Погожев © ИА REGNUM

Медицинские работники Ставропольской краевой клинической инфекционной больницы Александр Погожев © ИА REGNUM

Признаки поражения легких: тяжесть в грудной клетке, невозможность глубоко вдохнуть, боль в загрудинном пространстве, резкая слабость, сухой, глубокий, навязчивый кашель. Падение сатурации и одышка возникают позже.

Медицинские работники инфекционной больницы заходят в красную зону Александр Погожев © ИА REGNUM

При первых симптомах медики рекомендуют сразу начинать противовирусную терапию и максимально быстро получить результат ПЦР. Также они рекомендуют оценивать степень тяжести течения болезни и вызывать скорую помощь обоснованно, т. к. количество обращений растет.