3 ноября 2021 | Время чтения 5 мин

Глава Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова сообщила о важности разобщения детей со сверстниками и ограничения их контактов с родственниками для уменьшения заболеваемости COVID-19 в регионе. Такая риторика главы ведомства возмутила пользователей в социальных сетях.

Оксана Хмурова, , 13:52 — REGNUM Руководитель Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова сообщила о важности разобщения детей со сверстниками и ограничения их контактов с родственниками для уменьшения заболеваемости COVID-19 в регионе. Об этом она заявила 1 ноября на заседании областного оперативного штаба.

Советские дети — узники 6-го финского концлагеря в Петрозаводске, июль 1944 года. Фотограф — Галина Санько

Чиновник отметила, что в регионе за неделю заболеваемость COVID-19 выросла на 38%.

«Рост отмечается во всех возрастных группах, причем наибольший — среди детей до года, 1−6 лет. Поэтому крайне важно обеспечить разобщение детей со сверстниками, ограничить их контакты с родственниками», — приводит слова Архиповой пресс-служба областного правительства.

Такая риторика главы областного Роспотребнадзора очень возмутила жителей региона, которые в течение одного часа после публикации данной информации в социальной сети оставили более ста возмущенных комментариев.

Более ста пользователей согласились с тем, что «народ и так уже разделили и разобщили, теперь за детей взялись? Теперь будете указывать, общаться им с бабушками и дедушками или нет? Может, сразу принудительно сделаете это? Мне интересно, а от родителей тоже отлучите, может, в детские лагеря сгоните? Натуральный фашизм попёр — изоляция, принудиловка, коды, запреты, отсутствие свободы слова, свободы перемещения, теперь вот ещё о разделении родных задумались, как фашисты! Даже не думайте вторгаться в семьи, поскольку любой нормальный родитель этого уж точно не стерпит!»

Дистанционное обучение © ИА REGNUM

Жители отмечают, что все это происходит по молчаливому согласию граждан: «И заметьте, что это всё по собственной воле граждан», «Гайки крутят дальше. Увидели, что прошло. Неужели не видите, что совершенно не в болезни дело. Народ заводят в полное стойло. Кто такой Роспотребнадзор? Что он решает? Кто дал им волю? Я считаю, что нужно срочно восстанавливать свои конституционные права».

Более 30 пользователей отмечают, что для борьбы с коронавирусом нужны другие меры: «Откройте уже, наконец, школы и секции детям. Создаёте видимость работы, лучше бы ничего не делали, люди вздохнули бы спокойно. Дети болеют и выздоравливают, такова реальность», «Лет через 20 ни врачей, ни других специалистов не будет с этой дистанционкой. Зато депутаты будут всегда».

Кто-то заявил, что «если власти тронут детей, они совершат большую ошибку». На это люди отвечают, что детей и так уже «тронули»: «Их уже и так тронули, как минимум оставляют без должного образования, разве нет?», «Народ и так остался без возможности быть здоровым, закрыты все здоровьеукрепляющие учреждения, дети остались без возможности быть образованными, так теперь ещё и это. Каждый день страшнее жить».

«А как же у нас не будет расти статистика, если в поликлиниках бардак. 25-го заболела, 26-го взяли тест. Результат сообщили только через шесть (!!!) дней — положительный. А всё это время муж и ребёнок продолжали работать и учиться. Как только сообщили о результате, попросили контактных также оставаться дома. А что толку? Они целую неделю выходили из дома. О каком спаде заболевания можно говорить? Ни врачей домой, ни звонков, ни лекарств — ничего нет. Только языком молоть по телевизору, как борются и как тяжело», — написала жительница.

Кто-то вспомнил о рекомендациях медиков в доковидные времена: «Раньше приведешь ребёнка в детский сад, и медсестра сразу говорит, что пока дети всеми микробами не обменяются между друг другом — будете болеть, и это ничего страшного — это выработка иммунитета. И действительно, через какое-то время дети переставали болеть. Сейчас же твердят — сидите дома! Сразу видно, кто у власти».

Детский сад Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Да фатальную ошибку власти допустят, если тронут детей, ибо народ стерпит все, но только не агрессию в сторону детей! Даже в природе животные готовы погибнуть, защищая своё потомство, не говоря уж о человеке, это инстинкт, к тому же дополненный разумными чувствами глубокой любви родителей к детям, а это гремучая смесь», — пишет местный житель. И с ним соглашаются пользователи: «Это точно, думаю этого народ уже не стерпит».

Кто-то предложил отправить в отставку самих чиновников: «Архипову в отставку вместе с Кудряшовым» (Виктор Кудряшов, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области — прим. ИА REGNUM), «Пора, наверное, запретить и ограничить в действии наших чиновников», «А я решаю ограничить контакт Светланы Архиповой с людьми и обеспечить ее разобщение с родственниками и сверстниками! Пусть одна живёт в будке и не заражает никого!» «Такое ощущение, что всем чиновникам назначен испытательный срок и они его отрабатывают («включая мозг из последних сил»), но не получается у них адекватные предложения формулировать».

«Детей в детдом, родителей на Колыму, здоровья набираться!», «Интересно, как? старшего забрать из школы и уехать жить в землянку?», «У нас большинство семей живет вместе! Куда должны детей изолировать? Какая несусветная глупость», «Да что мелочиться, отменяйте уж тогда институт семьи и делайте общество по типу «Мы» Замятина или «Дивный новый мир» Хаксли», «Вот со своих детей пусть и начнут», «Да, а может ещё сократить местопребывание с родителями?» «Это уже не бред, это уже паранойя. Это действительно люди, оторванные от реальности, управляют обществом», «Щупальца тянутся к детям. Пока осторожно, но это пока», «Нормально вообще?! Может, всех детей ещё предложат в обсерваторы сдать подальше от родителей, родственников?!» «Ограничить контакты детей с родственниками путём изъятия из семьи. Может, так сделают?» — пишут жители.