Великий Новгород, 3 ноября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. В Новгородской области возбуждено уголовное дело по факту наезда трактора на женщину во время сбора урожая. Об этом 3 ноября сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новгородской области.

Vnovgorod.sledcom.ru Травмирование человека во время сбора урожая

Несчастный случай произошел 25 октября в деревне Десятинная. Во время сбора урожая в поле водитель трактора не заметил стоящую на пути следования 58-летнюю женщину и наехал на нее прицепом. Пострадавшая с травмами была госпитализирована.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — заявили в ведомстве.