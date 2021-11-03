Каменск-Уральский, Свердловская область, 3 ноября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. В Каменске-Уральском местный житель нанес 14 ударов ножом своему знакомому. Расплатой за убийство станет длительный срок в местах лишение свободы и более 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Ubu.ru Суд

В ходе следствия установлено, что двое мужчин распивали спиртные напитки весной 2021 года. Во время беседы у знакомых возник конфликт. Обвиняемый нанес приятелю 14 ударов ножом, после чего дважды ударил руками. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия

После содеянного обвиняемый забрал ключи от квартиры и покинул место убийства. На следующий день мужчина вернулся, чтобы забрать ценный вещи. В частности, убийца вынес из квартиры телевизор, домашний кинотеатр и сотовый телефон. Тем самым он причинил материальный ущерб на общую сумму 20 тыс. рублей.

Теперь мужчина проведет 12 лет в исправительной колонии строгого режима. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище»). Кроме того, представителю убитого свердловчанина он выплатит компенсацию морального вреда в размере 1,2 млн рублей.