Ставрополь, , 12:10 — REGNUM В Ставропольском крае за прошедшие сутки зафиксировано 39 смертей от COVID-19. Это самый высокий показатель за все время пандемии коронавируса. Общее число случаев летального исхода увеличилось в регионе до 4130 человек, сообщили 3 ноября в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки также установлен новый рекорд по числу выявленных пациентов с коронавирусом — 466 человек. Всего носителями новой опасной инфекции стали на Ставрополье 99 139 жителей. Сумели справиться с COVID-19 и выписаны с отрицательными тестами 77 038 пациентов. За прошедшие сутки их число увеличилось на 436 человек.

В настоящее время проходит лечение от COVID-19 17 971 человек. Из них, по данным на 2 ноября, в ковидных госпиталях лечится 4461 пациент, в том числе 432 — находятся в тяжелом состоянии.