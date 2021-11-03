Липецк, , 12:09 — REGNUM В Липецкой области 3 ноября подтверждено 408 новых случаев заражения коронавирусом — на восемь больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 63 тыс. 825 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 55 тыс. 115 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 566 — за последние сутки.

За весь период скончались 2078 человек. 14 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.