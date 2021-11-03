Лос-Анджелес, США, , 12:08 — REGNUM «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 119:117.

Леброн Джеймс Keith Allison

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, на счету которого дабл-дабл из 30 очков и 10 результативных передач.

В составе «Хьюстона» форвард Кристиан Вуд сделал дабл-дабл из 26 очков и 16 подборов.

«Лейкерс» одержал пятую победу в восьми матчах сезона. «Хьюстон» потерпел шестое поражение в семи играх.

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