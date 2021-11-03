Омск, , 12:08 — REGNUM В Омской области в сдерживании эпидемии коронавируса намерены ограничиться созданием «бесковидных зон». Об этом 3 ноября заявил губернатор Омской области Александр Бурков на телеканале «Россия 24».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«QR-коды мы дополнительно ввели, хотя уже часть объектов культуры, спорта, кинотеатров уже и так (предполагали) обязательно предъявление QR-кодов. Мы дополнительно ввели QR-коды для посещения торговых центров, развлекательных центров и предприятий общепита — для того, чтобы создать бесковидные зоны, где есть массовые скопления людей», — заявил Бурков.

При этом, по его словам, введение полноценного локдауна повлекло бы тяжёлые последствия для экономики области.

«Он может привести к необратимым последствиям для бизнеса, и здесь в 150 тыс. человек могли в дальнейшем остаться без работы», — отметил он.