Курск, , 12:07 — REGNUM В Курской области 3 ноября зарегистрировано 354 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на три больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

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Всего в регионе было выявлено 67 тыс. 259 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 57 тыс. 654 пациента, в том числе 185 — за последние сутки.

Скончались 1624 человека. Четыре новых летальных случая подтверждено за последние сутки.