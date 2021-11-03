3 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Если вспомнить советские методы, позволившие победить зарождение вирусной эпидемии «чёрной оспы» – куда более опасного для жизни заболевания, чем COVID-19, то нынешние меры по борьбе с коронавирусной инфекцией вряд ли покажутся такими уж суровыми. И, соответственно, такими уж эффективными.

Андрей Сафонов, , 13:52 — REGNUM Как выглядела борьба с возможной вирусной эпидемией в Москве в 1959 году, на днях рассказал телеграм-канал «Теперь живите с этим»: «Когда художник Алексей Кокорекин заразился в Индии черной оспой и вернулся в Москву, эпидемию устранили за 44 дня. По тревоге подняли армию, МВД и КГБ, выявили контакты и поместили на карантин 9342 человека, для вакцинации мобилизовали 26 963 медработника (примерно по три на одного изолированного. — А.С.). Привили более 5,5 млн москвичей и 4 млн жителей Подмосковья (то есть всех. — А.С.). По итогам вспышки заболели оспой 45 человек, из которых скончались трое». Сравним данные 62-летней давности с наблюдаемой реальностью, лишь мелкими штрихами которой являются сообщения о 150 (!) отмененных рейсах в московских аэропортах (не из-за «ковида», а из-за тумана), о полусотне отравившихся в египетских «оллинклюзивах» (как они в условиях «локдауна» вообще туда попали?). И толпы слоняющихся по улицам граждан, очумевших от нежданного (не у всех оплачиваемого) отпуска…

Пандемия коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

Нельзя сказать, что принимаемые ныне меры совсем неэффективны: количество вакцинированных растёт. Но также растёт и количество заболевших, в том числе — детей, что автору в приватной беседе на условиях анонимности подтвердил врач из главной местной «красной зоны» (не Москва). Однако… выборы в Государственную думу и местные «заксобрания» в сентябре всё-таки состоялись. Результат чего — экспоненциальный рост заражений и смертей — наглядно виден на приведенном ниже графике.

«График числа новых заражений и смертей, Россия», по данным «Яндекс», на 1 ноября 2021 года ImgBB.com

Следует заметить, что и здесь наш «истеблишмент» не оригинален: выборы в условиях пандемии не отменили даже в США. Как сообщил 3 ноября американский телеграм-канал USlegalnews, «избирательная комиссия» Вирджинии, где сегодня проходят местные выборы, потребовала от избирательных участков не препятствовать голосованию избирателей без масок», (которые, впрочем, от вирусов не защищают, в отличие от используемых в «красных зонах» специальных респираторов).

Есть, правда, и отличие отечественной ситуации от той же американской: в России в настоящее время проводится и уже близится к завершению перепись населения. О попытках перенести это, пусть и весьма нужное, но не первостепенной важности дело сообщений не поступало. И к каждому из нас придёт (или — уже приходил) переписчик, за чьё здоровье (и, соответственно, здоровье переписываемых) смысла беспокоиться особого уже и нет. Кто-то вполне обоснованно возразит и скажет, что поучаствовать в переписи можно и удалённо — на сайте «Госуслуги», с получением QR-кода (опять он!), подтверждающего сей факт. С чем автор, наивно поверивший в такую возможность, вынужден, увы, категорически не согласиться: тот код не читается. В отличие от QR-кода о прохождении вакцинации, на подтверждение которого через те же «Госуслуги» требуется несколько секунд. При этом на невозможность проверки QR-кода автору пожаловалась даже переписчица, в недавнем прошлом (до пенсии) — инженер-программист, к компетентности которой претензий нет. Как результат — все члены семьи оказались «переписаны» дважды. Что-то подсказывает, что случай автора — не уникальный. И посочувствовать лицам из высшего руководства страны, вынужденным принимать решения на «разведданных» такого вот качества.

Переписчик в маске совершает поквартирный обход Александр Погожев © ИА REGNUM

Возвращаясь к основной теме материала, хотелось бы высказаться всё-таки в пользу вакцинации: это всё, чем каждый из нас в условиях царящей неопределенности и беспомощного чиновного беспредела может помочь себе, своим близким и случайным прохожим. А что делать «ковид-диссидентам» — пусть они сами и решают, в полном соответствии с установками президента на добровольность вакцинации. Данные переписи населения всё равно, похоже, дадут картину более благостную, чем наша реальность.