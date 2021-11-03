Абакан, , 12:05 — REGNUM В Хакасии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала года достигло 26 906. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Коронавирус Zdravalt.ru

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За минувшие сутки диагноз подтвердился у 231 человека. Коэффициент распространения инфекции за семь дней составил 1,2.

В большинстве случаев пациенты были обследованы после появления симптомов ОРВИ и пневмонии или входили в число контактных лиц.

«3 факта заражения зарегистрировано при плановом мониторинге, 3 — при самостоятельном обследовании, 10 человек заболели после пребывания в другом субъекте, за рубежом», — добавили в правительстве.