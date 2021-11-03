Тюмень, , 12:04 — REGNUM В Тюменской области с 8 ноября 2021 года вводятся QR-коды для посещения ряда объектов Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

QR-код Александр Полегенько (c) ИА REGNUM

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Для лиц старше 18 лет QR-коды, подтверждающие прохождение вакцинации от COVID-19, и оформленные с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, или справка, подтверждающая прохождение вакцинации в течение последних 12 месяцев, либо перенесенное заболевание COVID-19 в течение последних шести месяцев, а также документ, удостоверяющий личность, потребуются тюменцам и гостям региона для посещения театров, кинотеатров, концертных залов, цирков, спортивных объектов.

Данные требования распространяются на торговые, торгово-развлекательные центры и торговые комплексы общей площадью от 4 тысяч кв. метров в Тюмени и Тобольске, от 3,5 тысячи кв. метров в Ишиме, от 3 тысяч кв. метров в Ялуторовске и от 2,5 тысячи кв. метров Заводоуковске. Исключение составляют отдельно стоящие продовольственные гипермаркеты.