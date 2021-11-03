Санкт-Петербург, , 12:02 — REGNUM Новый рекорд суточной смертности от COVID-19 установлен в Петербурге за осень 2021 года — в последние сутки медики констатировали 86 смертей, это на три случая больше, чем сутками ранее.

Память об умерших от COVID-19 ИА REGNUM

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Всего за время пандемии в Северной столице скончались от ковида, как главной причины смерти, 24 134 человека. Показатель смертности, в расчете на 100 тыс. населения, составляет 450 случаев, и остаётся самым высоким среди регионов РФ. Абсолютный рекорд суточной смертности для Петербурга составляет 119 случаев (29 июня 2021 г.).

Также за последние сутки в Петербурге выявлено 3269 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 203 случая больше, чем в предыдущий день. За сутки выписали по выздоровлению 3326 человек, это на 192 человека больше, чем сутками ранее.

Напомним, по данным СМИ, режим нерабочих дней в Петербурге могут продлить еще на неделю, начиная с 8 ноября, из-за продолжающегося роста заболеваемости.

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