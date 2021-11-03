Севастополь, 3 ноября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В Севастополе подтверждено 345 новых случаев заражения коронавирусом, данные статистики за сутки 3 ноября опубликовала пресс-служба правительства города. Накануне, 2 ноября, сообщалось о 349 новых случаях заражения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Также за сутки выписаны в связи с выздоровлением после ковида 315 человек. 13 ковид-пациентов, в возрасте от 56 до 83 лет, врачи спасти не смогли.

Всего в Севастополе подтверждено 40 085 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 33 698 человека, 1 392 скончались.

На 3 ноября в регионе вакцинацию против коронавируса прошли 190 781 человек, в том числе 159 548 жителей региона привиты обоими компонентами.