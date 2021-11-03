Ульяновск, , 12:02 — REGNUM В Ульяновской области продолжают фиксировать летальные исходы от COVID-19. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По сведениям на 3 ноября, с начала пандемии от осложнений, вызванных ново коронавирусной инфекцией, в Ульяновской области скончались 3085 пациентов. Из них за последние сутки умерли 17 ковидных больных.

Напомним, что сутками ранее скончались 15 пациентов с коронавирусом, до этого — 21 человек. За последние три недели (с 20 октября по 3 ноября) наибольшее число летальных исходов за сутки зарегистрировано за 30 октября — тогда умерли 24 жителя Ульяновской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил об ужесточении контроля и наращивании рейдовых мероприятий за соблюдением ограничительных мер.

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