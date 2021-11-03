Тбилиси, , 12:00 — REGNUM Вашингтон «разочарован» тем, каким образом 31 октября были назначены два новых члена Высшего совета юстиции республики. Это заявление 2 ноября было обнародовано на сайте посольства США в Тбилиси.

Посольство США в Грузии Diplomacy.state.gov

В обращении отмечается, что назначения провели без широкого освещения в день, когда общее внимание в стране было приковано к подсчету голосов после выборов в органы самоуправления, завершившихся 30 октября.

«Когда судебная конференция спешит с принятием важных решений без конкуренции или прозрачности, это демонстрирует нежелание проводить реформы, которые повысят прозрачность, подотчетность и общественное доверие к процессу назначения», — отметили в посольстве.

Сообщается, что США будут продолжать стремиться к тому, чтобы в Грузии создали такую судебную систему, которую «заслуживает её народ».

Стоит отметить, что ранее Тамар Ониани и Тея Леонидзе вышли из состава Высшего совета юстиции Грузии задолго до окончания срока их полномочий. На вакантные места выдвинули двух кандидатов: Паату Силагадзе и Георгия Гогинашвили. Их без конкурса приняли в совет подавляющим большинством голосов судей на XXX конференции.

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