Москва, 3 ноября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. От угроз экс-заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игоря Романенко веет нафталином, считает депутат Госдумы Дмитрий Белик («Единая Россия»).

Флаги России и Украины

«С 2014 года нам чего только не наобещали: и тотальное уничтожение, и парады в Севастополе. Уже нафталином несет от этого «геройства», — цитирует Белика «РИА Новости».

Парламентарий сравнил Романенко с мелкотравчатым киевским политиком, у которого в голове только пыль и антироссийские лозунги.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, украинский генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника генштаба ВСУ Романенко заявил о том, что граждане Украины должны быть готовы к объявлению военного положения. Он считает, что Россия стягивает войска к украинской границе на протяжении последних нескольких недель

Так он отреагировал на то, что американское издание Politico опубликовало несколько спутниковых снимков, на которых якобы запечатлены российские танки «на границе с Украиной». Как отмечают авторы, бронетанковые части, артиллерия и пехота на фото якобы находятся в Смоленской области, в городе Ельня. Вместе с тем данный регион граничит только с Белоруссией, а от Украины отделён Брянской областью.