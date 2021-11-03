Москва, , 12:00 — REGNUM За последние сутки в России скончались от коронавирусной инфекции 1189 человек, что является самым высоким показателем за весь период пандемии. Свежую статистику заболеваемости опубликовал 3 ноября оперативный штаб Российской Федерации.

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Показатель смертности является максимальным за весь период пандемии. Прежний рекорд был зафиксирован накануне, 2 ноября, когда от ковида скончались 1178 человек. Суммарная смертность, по официальным данным, составляет 242 060 летальных исходов.

За сутки справились с ковидом 32 807 заболевших. Общее число жителей России, кто сумел победить болезнь, достигло 7 445 438.