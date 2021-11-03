Сеул, 3 ноября 2021, 11:59 — REGNUM Со 2 по 4 ноября глава Управления программ оборонных закупок (DAPA) Южной Кореи Кан Ын Хо посетит Будапешт. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей DAPA.

Будапешт
Будапешт
Jorge Franganillo

По их словам, в ходе поездки глава DAPA примет участие в саммите между Южной Корей и Вышеградской группой, а также обсудит пути расширения оборонного сотрудничества с представителями Словакии и Венгрии.

Представитель Южной Кореи также проведет встречу с представителями министерства обороны Венгрии, с которыми обсудит подписание меморандума о взаимопонимании в области оборонных исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Южной Кореи, находящийся с визитом в Будапеште, почтил память южнокорейских туристов, погибших в результате крушения туристического катера на реке Дунай.

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