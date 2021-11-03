Сеул, 3 ноября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Со 2 по 4 ноября глава Управления программ оборонных закупок (DAPA) Южной Кореи Кан Ын Хо посетит Будапешт. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей DAPA.

Jorge Franganillo Будапешт

По их словам, в ходе поездки глава DAPA примет участие в саммите между Южной Корей и Вышеградской группой, а также обсудит пути расширения оборонного сотрудничества с представителями Словакии и Венгрии.

Представитель Южной Кореи также проведет встречу с представителями министерства обороны Венгрии, с которыми обсудит подписание меморандума о взаимопонимании в области оборонных исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Южной Кореи, находящийся с визитом в Будапеште, почтил память южнокорейских туристов, погибших в результате крушения туристического катера на реке Дунай.

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