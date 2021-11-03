Иркутск, , 11:58 — REGNUM В Иркутской области, которая ставит рекорды по суточному приросту носителей коронавируса, решено ужесточить карантинные меры. Как сообщает сегодня, 3 ноября, пресс-служба правительства региона, помимо введения QR-кодов, на дистанционный режим работы переводят работников в возрасте 60 лет и старше, лиц, имеющих хронические заболевания.

Следите за развитием событий в трансляции: «Неделя каникул: Россия борется с пандемией — трансляция»

Работодателям поручено обеспечить перевод на дистанционный режим работы таких работников на период в течение четырех недель (с 3 ноября 2021 года по 5 декабря 2021 года).

Введен режим самоизоляции невакцинированных против COVID-19 граждан в возрасте старше 60 лет с 3 ноября 2021 года по 5 декабря 2021 года.

«Обстановка с коронавирусной инфекцией стремительно ухудшается. Госпитализировано более пяти тысяч человек, одиннадцать тысяч находится на амбулаторном лечении, растет смертность. Коечный фонд региона работает на пределе. Положение близко к критическому. И очевидно, что до стабилизации ситуации еще очень далеко.

Врачи отмечают: коронавирус становится агрессивнее. В тяжелейших формах болеет и молодежь, и дети. По-прежнему в высокой зоне риска старшее поколение и люди с хроническими заболеваниями. До 90% погибших от ковида — это граждане старше 60 лет. Именно поэтому вводим новые ограничения», — подчеркнул глава Приангарья Игорь Кобзев.

QR-коды и и проверка их наличия будут действовать с 8 ноября. Необходимость в них возникнет при посещении организаций общественного питания, музеев, кинотеатров, театров, зоопарков и иных развлекательных организаций, организаций торговли непродовольственными товарами, фитнес-центров, спа-салонов, бассейнов и саун.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 ноября, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в Иркутской области составляет уже 123 705 человек (рекордные +505 за сутки).

Читайте также: Приангарье побило рекорд по приросту новых носителей коронавируса