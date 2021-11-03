Благовещенск, , 11:57 — REGNUM В Амурской области за сутки выявлено 179 новых случаев COVID-19. Это новый «рекорд». Темп роста ежесуточного количества заболевших коронавирусом составляет 0,4% в день, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 ноября в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Из 179 заболевших амурчан 159 не привиты. У 23% (41 человек) развились осложнения в виде пневмонии. Всего за время пандемии в регионе зафиксировано 40 295 случаев COVID-19, число погибших достигло 481. Показатель заболеваемости составляет 5153,83 на 100 тысяч населения.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу главного санитарного врача региона Ольги Кургановой заболеваемость коронавирусом должна была вырасти до 5200 случаев на 100 тыс. населения к 12 ноября.