Лас-Вегас, США, 3 ноября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев поднялся на четвёртое место в рейтинге UFC в весовой категории до 70 кг. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба организации.

(сс) Andreas Arcabic UFC

В обновленном списке Махачев, который ранее занимал пятое место, обошёл американца Майкла Чэндлера, который теперь располагается на пятой строчке.

30 октября Махачев на турнире UFC 267 в Абу-Даби победил новозеландца Дэна Хукера болевым приемом в первом раунде.

Всего в активе Махачева 21 победа и одно поражение в смешанных единоборствах.