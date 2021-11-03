Красногорск, 3 ноября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Уровень суточного прироста числа новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье идет на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 3 ноября статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За минувшие сутки на территории региона был подтверждено 2744 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 149 случаев меньше аналогичного показателя 2 ноября. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 2893 человек, а днем ранее — у 2866 жителей Подмосковья.

Всего по состоянию на 3 ноября в России выявлено 40 443 случая заражения коронавирусом.