Пермь, 3 ноября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В Перми ДК Солдатову вернули двухметровые скульптуры лётчиков. Новые статуи воссозданы из более прочного материала — силумина. Об этом в Instagram-акаунте сообщил глава города Алексей Дёмкин.

Gorodperm.ru\Виталий Кокшаров Возвращение скульптуры на место

«Они в точности повторяют своих «предшественников», потому что отлиты по слепкам, но выполнены из современного долговечного материала. Все скульптуры установлены точно в срок. 7 ноября Дворцу культуры им. Солдатова исполняется 70 лет, так что свой праздник он встретит в обновлённом виде», — сказал мэр.

Фигуры летчиков изготавливалась в Екатеринбурге. По данным подрядчика срок службы скульптур составляет 100 лет.

Напомним, скульптуры были демонтированы в июне 2021 года из-за аварийного состояния. Добавим, Пермский городской Дворец культуры им. Солдатова является памятником градостроительства и архитектуры регионального значения. Здание строилось по проекту архитекторов Иосифа Мейерзона и Армена Барутчева, а скульптурами занимался Олег Спильчевский. Работы заняли с 1940 по 1951 годы.